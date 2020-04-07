Жителя Городоччини судитимуть за незаконне заволодіння транспортним засобом Суспільство | 06-04-2020, 13:45 0 138



Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня цього року у пізню пору часу, житель Городоцького району помітив залишений на узбіччі мотоцикл іноземного виробництва, який належить іншій особі та відбуксирував його до лісового масиву, розташованого неподалік його помешкання.



Згодом чоловік розібрав транспортний засіб, щоб продати як металолом.



Завдяки злагодженим та скоординованим діям правоохоронних органів та місцевої прокуратури зібрано достатньо доказів причетності фігуранта.



Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).



Надалі, в порядку ст. 291 КПК України, обвинувальний акт стосовно імовірного зловмисника скеровано до Городоцького районного суду Львівської області для розгляду по суті.



Довідка: вказане протиправне діяння карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.



Пресслужба Прокуратури Львівської області