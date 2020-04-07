432 дерева за 7 днів: весняний Львів озеленюють Суспільство | 06-04-2020, 13:46 0 151 У Львові висадять понад 400 дерев. Роботи є плановими, однак принцип, за яким це роблять цьогоріч, інший. У департаменті містобудування кажуть: мета — не просто висадити дерева, а зробити це так, щоб вони прижилися та озеленювали міські вулиці й за п’ятдесят років згодом.



На вулицях Львова, зокрема на нещодавно відремонтованій Замарстинівський, та в Рясному-2 вже замайоріли нові дерева. За вікової категорією — це дерева-підлітки цілком працездатного віку, яким не страшне вуличне середовище, вони вже створюють тінь та є сприятливими для птахів.



«Саме локальність, а не мода на деякі види була визначальною, коли обирали види саджанців. Тому вулиці Львова поповнилися липами, дубами, кленами, горобиною та іншими видами, які особливо сприятливі для міської екосистеми», — зазначає очільниця міського управління екології департаменту містобудування Олександра Сладкова.



Серед них трохи і декоративних дерев, зокрема сакури. За словами Олександри Сладкової, вони для міста не настільки корисні, як локальні види, після періоду свого цвітіння, яке триває не так вже і довго. Тому їх доцільно висаджувати небагато і на маленьких вуличках та в скверах.



Що цікаво, у всіх районах Львова висаджуватимуть приблизно однакову кількість дерев.



«Ми не женемося за рекордами. Наше завдання — якісно висадити 432 дерева, аби через 2−5 чи 40 років вони були живі й здорові», — наголошує Олександра Сладкова.



Серед професійних озеленювачів існує правило: саджай 100-доларове дерево в 200-доларову яму. Саме тому дуже важливо не лише висадити якісний саджанець, а й висадити якісно і правильно за ним доглядати. За цим стежитимуть фірми, які виграли тендер на догляд за деревами, а також райадміністрації.



«Якщо ми правильно доглядатимемо за деревом у перші 15 років, то в наступні 50 років — воно не загине, матиме правильне розташування гілок, не створюватиме проблем для елементів міської інфраструктури і повноцінно виконуватиме своє основне призначення», — зауважила Олександра Сладкова.



Цьогоріч у департаменті містобудування нововведення — закупівлю саджанців стандартизували. Мова про конкретні вимоги до саджанців, технології та методики правильного догляду за рослинами. Все разом впливає на приживання рослин на новому місці після висадження. Що це означає? Те, що віднині міська рада закуповуватиме саджанці однакової відмінної якості, із належно сформованою кореневою системою, без ознак будь-яких хвороб, стандартизованого обхвату стовбуру та висоти. До речі, в інших містах такий механізм регулювання стандартів для якості саджанців лише намагаються впровадити.



Довідка

Навіщо дерева в містах?



Це природні насоси, що рятують від повеней. Дерево за рік утримує 15 тисяч літрів води, яку потім частково віддають, зволожуючи повітря.



Очищають повітря. 1 дерево в рік — це мінус 150 кг СО2



Поглинають вуличні гази та фільтрують повітря від пилу, суттєво зменшують шум.



Влітку роблять повітря прохолоднішим на 2−8 С, а температуру поверхонь у тіні до 20−30 С



Дерева єдині, хто виробляє кисень в місті.



А ще покращують психологічне здоров’я і настрій мешканців.







Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/278100-432-dereva-za-7-dniv-vesnianyi-lviv-ozeleniuiut