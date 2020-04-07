Юрій Холод: “Маємо 46 штрафів для паліїв полів за два дні” Суспільство | 06-04-2020, 14:01 0 108



З ініціативи заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, у більшості районів Львівської області нарешті запрацювали мобільні групи для протидії підпалам сухої рослинності. Результат їхньої роботи за два дні - 46 складених протоколів, на противагу восьми, які були складені тиждень тому.



“Так, підпалів ще багато. У суботу, за повідомленням ДСНС Львівської області, на польові пожежі рятувальники виїжджали 102 рази. В суботу таких виїздів було 95. Однак позаминулими вихідними в області склали лише 8 протоколів. Цього тижня оштрафувати доведеться 46 осіб. Але ми не за штрафами женемося. Треба розуміти, що в країні справжня надзвичайна ситуація через загрозу масового зараження коронавірусом. А працівники ДСНС беруть участь у дезінфекції просторів, здійснюють санітарну обробку. Якщо ситуація буде загострюватися, пожежних машин нам просто не вистачатиме. Я хочу, щоб люди нарешті зрозуміли: не буде кому гасити полів, лісів і навіть їхніх хат, які вже де-не-де загоряються!” - Каже заступник голови ЛОДА Юрій Холод.



Сьогодні, 6 квітня, він провів нараду з в.о. начальника держекоінспекції у Львівській області Василем Стрищаком та директором департаменту екології та природних ресурсів Русланом Гречаником.



Наразі мобільні групи, до яких входять екоінспектори, громадські інспектори від ДЕІ області, рятувальники, поліція, представники органів місцевого самоврядування та навіть громадські активісти, запрацювали у майже всіх районах Львівщини.



“Найкраще спрацювали Миколаївський та Жовківський райони. Тут найбільше протоколів. Похвалити варто і Радехівський та Бродівський, де мобільних груп було створено найбільше, але протоколів складено найменше. Виходить, спрацювали на випередження. Це теж добре. Нема за що дякувати Пустомитівщині. У Давидові була масштабна пожежа, а мобільних рейдів в районі не організували. Тут рейди здійснювали хіба екоінспектори та представники ОТГ, які вже існують. Не створили мобільних груп і на Сокальщині і Турківщині”, - повідомив в.о.начальника Держекоінспекції у Львівській області Василь Стрищак.



Мобільні групи, за словами Юрія Холода, будуть працювати у кожному районі і всі найближчі дні. А особливо - на кожних вихідних. Відповідні вимоги управлінець ще раз озвучить на найближчій нараді з головами РДА. Всі ці групи мають у своєму складі екоінспектора або на постійному зв’язку з ним, тому можуть відразу складати протоколи і штрафувати порушників.



Нагадаємо, ЛОДА вже подала проєкт зміни закону, в якому просить збільшити штрафи для паліїв у 200 разів. На думку екологів і управлінців, які разом розробили документ, найменші суми штрафів мають становити 42 тисячі гривень.



“Нам вдалося підняти цю проблему на рівень всіх служб області та навіть Києва. Я вірю, що ми зможемо достукатися і до свідомості людей. Зараз ми робимо це рейдами та штрафами, які передбачає чинне законодавство. Вони дуже малі, тому нам так складно. Але закон треба змінити: збільшити штрафи, дозволити складати протоколи на паліїв поліції та ДСНС, а відповідальність мають нести як органи місцевого самоврядування, так і власник/користувачі ділянок”, - наголошує Юрій Холод, який також на вихідних об’їхав частину області, патрулюючи поля.



Так само у рейдах взяв участь директор департаменту екології та природних рресурсів Руслан Гречаник.



Щодо потреби саме таких змін до нормативних актів, у Львівській області єдині всі відомства, які борються з польовими пожежами. У Львівській ОДА сподіваються і на підтримку в.о. керівника держекоінспекції Єгора Фірсова, прем’єра Дениса Шмигаля, народних депутатів від Львівщини.



