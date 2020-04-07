В Україні серед померлих від коронавірусу переважають жінки Суспільство | 06-04-2020, 15:35 0 121 Серед усіх 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%.



Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook



Дослівно: "Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.



Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння".



Деталі: Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

74% – серцево-судинні захворювання;

40% – цукровий діабет;

7,5% – новоутворення;

7,5% – захворювання нирок;

11% – захворювання легень;

4% – ожиріння;

26% – поєднані захворювання.



Відзначається, що усі 38 пацієнтів, які померли, були госпіталізовані.





Із усіх 1319 підтверджених випадків коронавірусу 95 – серед дітей.



На амбулаторному лікуванні перебуває 597 осіб, з них 61 дитина.



Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.