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В Україні серед померлих від коронавірусу переважають жінки
|Суспільство | 06-04-2020, 15:35
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|Серед усіх 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%.
Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook
Дослівно: "Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.
Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння".
Деталі: Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% – серцево-судинні захворювання;
40% – цукровий діабет;
7,5% – новоутворення;
7,5% – захворювання нирок;
11% – захворювання легень;
4% – ожиріння;
26% – поєднані захворювання.
Відзначається, що усі 38 пацієнтів, які померли, були госпіталізовані.
Із усіх 1319 підтверджених випадків коронавірусу 95 – серед дітей.
На амбулаторному лікуванні перебуває 597 осіб, з них 61 дитина.
Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.
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