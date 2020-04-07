В Україні серед померлих від коронавірусу переважають жінки

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 07/04/2020 Продовжено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики та протидії торгівлі людьми, розроблених інститутами громадянського суспільства та благодійними організаціями...>> Сьогодні – 75-та річниця з дня трагічної події “Різанини в Горайці”...>> Регулярні спецмаршрути відтепер можна відстежувати онлайн...>> Цьогоріч у Великому Любіні відкриють новий садок на 150 місць...>> На Львівщині у Міжнародний день спорту започатковують традицію - спорт на балконах...>> Посівна-2020: посів ранніх культур вже розпочато у 18 районах області...>> Максим Козицький зустрівся із представниками львівського бізнесу...>> Комісія ТЕБ і НС заборонила відвідувати соціальні установи та хоспіси...>> Комісія ТЕБ та НС: поліція, Нацгвардія та Муніципальна варта посилять патрулювання...>> Сьогодні експрес-тести на коронавірус зробили ще 545 особам: підозру виявили у 3 осіб...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Жовкві посадили під варту місцевого мешканця, який ймовірно порізав рідного брата...
06-04-2020, 13:50  >>> 
Львів’янина, який убив людину, а тіло заховав у колодязі, засудили на 12 років...
30-03-2020, 09:55  >>> 
СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії...
26-03-2020, 15:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Амбулаторне відділення «Назарет-Київ» створило дистанційну програму соціально-психологічної реабілітації узалежнених...
06-04-2020, 16:07  >>> 
У Німеччині четвертий день поспіль знижується кількість нових хворих на коронавірус...
06-04-2020, 09:23  >>> 
В Україні вже 1319 людей захворіли на COVID-19, 38 людей померли...
06-04-2020, 09:22  >>> 

В Україні серед померлих від коронавірусу переважають жінки

Суспільство | 06-04-2020, 15:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 121 121    
Серед усіх 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook

Дослівно: "Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння".

Деталі: Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% – серцево-судинні захворювання;
40% – цукровий діабет;
7,5% – новоутворення;
7,5% – захворювання нирок;
11% – захворювання легень;
4% – ожиріння;
26% – поєднані захворювання.

Відзначається, що усі 38 пацієнтів, які померли, були госпіталізовані.


Із усіх 1319 підтверджених випадків коронавірусу 95 – серед дітей.

На амбулаторному лікуванні перебуває 597 осіб, з них 61 дитина.

Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.
   Новини по темі: Суспільство
Продовжено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики та протидії торгівлі людьми, розроблених інститутами громадянського суспільства та благодійними організаціями...
06-04-2020, 22:55  >>> 
Сьогодні – 75-та річниця з дня трагічної події “Різанини в Горайці”...
06-04-2020, 22:54  >>> 
Регулярні спецмаршрути відтепер можна відстежувати онлайн...
06-04-2020, 22:53  >>> 
Майже 441 мільйон гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за три місяці 2020 року...
06-04-2020, 16:09  >>> 
На Львівщині до місцевих бюджетів у першому кварталі 2020 року надійшло близько 3,6 мільярда гривень податків та зборів...
06-04-2020, 16:09  >>> 
Сьогодні стартував освітній проект «Всеукраїнська школа онлайн»...
06-04-2020, 16:08  >>> 
На що хворіли більшість померлих з коронавірусом в Україні. Уточнює МОЗ...
06-04-2020, 15:36  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: Лавра закрилася на карантин, забруднення повітря у Києві зашкалює...
06-04-2020, 08:59  >>> 
В Україні вже більше 1300 випадків коронавірусу, 37 летальних...
06-04-2020, 00:59  >>> 
Головні новини четверга і ночі: секретні документи,"плівки Єрмака"...
03-04-2020, 09:19  >>> 
   ПолітикаПолітика
Королева Єлизавета II записала відеозвернення...
06-04-2020, 00:58  >>> 
Глава МЗС Польщі звинуватив РФ у використанні пандемії для поширення дезінформації...
03-04-2020, 09:22  >>> 
Росія: в Чечні ввели комендантську годину, губернатори йдуть із посад...
03-04-2020, 09:21  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Соратник Коломойського приїжджав в ОП перед голосуванням "антиколомойского" закону — ЗМІ...
03-04-2020, 01:23  >>> 
Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною...
02-04-2020, 09:22  >>> 
Товарообіг у зоні діяльності Галицької митниці...
01-04-2020, 21:54  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Продовжено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики та протидії торгівлі людьми, розроблених інститутами громадянського суспільства та благодійними організаціями...
06-04-2020, 22:55  >>> 
Сьогодні – 75-та річниця з дня трагічної події “Різанини в Горайці”...
06-04-2020, 22:54  >>> 
Регулярні спецмаршрути відтепер можна відстежувати онлайн...
06-04-2020, 22:53  >>> 
   ВладаВлада
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона...
06-04-2020, 08:56  >>> 
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ...
26-03-2020, 02:12  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
22:55 Продовжено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики та протидії торгівлі людьми, розроблених інститутами громадянського суспільства та благодійними організаціями
22:54 Сьогодні – 75-та річниця з дня трагічної події “Різанини в Горайці”
22:53 Регулярні спецмаршрути відтепер можна відстежувати онлайн
22:51 Цьогоріч у Великому Любіні відкриють новий садок на 150 місць
22:31 На Львівщині у Міжнародний день спорту започатковують традицію - спорт на балконах
22:31 Посівна-2020: посів ранніх культур вже розпочато у 18 районах області
22:30 Максим Козицький зустрівся із представниками львівського бізнесу
22:29 Комісія ТЕБ і НС заборонила відвідувати соціальні установи та хоспіси
22:29 Комісія ТЕБ та НС: поліція, Нацгвардія та Муніципальна варта посилять патрулювання
22:28 Сьогодні експрес-тести на коронавірус зробили ще 545 особам: підозру виявили у 3 осіб

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования