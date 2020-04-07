На що хворіли більшість померлих з коронавірусом в Україні. Уточнює МОЗ Суспільство | 06-04-2020, 15:36 0 738 У статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких діагностували коронавірус.



Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоровя, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.





Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною

Станом на 6-те квітня в Україні зареєстровано 38 смертей.



Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а також люди старше 50 років (87% від усіх летальних випадків).



Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй сторінці у Facebook.



Померлі мали такі супутні захворювання:



74% — серцево-судинні захворювання;

40% — цукровий діабет;

7,5% — новоутворення;

7,5% — захворювання нирок;

11% — захворювання легень;

4% — ожиріння

26% — поєднані захворювання.

Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.



Раніше Віктор Ляшко зазначав, що "це не означає, що у всіх випадках саме коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку".



"Проводячи аналіз та досліджуючи кожен окремий випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин, тому найближчим часом ми публікуємо детальний аналіз по кожному із 17 випадків", – зазначив лікар.



2 квітня на брифінгу Ляшко повідомив, що найбільша кількість летальних випадків зареєстрована у хворих на цукровий діабет.



Він уточнив наступне: з 20 померлих 78% мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.



Це 15 жінок та 5 чоловіків, всі вони старше 50 років.



"Ще раз наголошую, що люди похилого віку, із хронічними захворюваннями, особливо тими, що пригнічують імунну систему – у групі ризику.



Ми повинні їх ізолювати та на період карантину не допустити їх інфікування", – додав він.





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За віковими групами, уточнив головний санітарний лікар, найбільша кількість випадків зареєстровано у групі 50-59 років, у ширшому діапазоні найчастіше хворіють люди віком від 30 до 69.



Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною:



жінки – 52% від загальної кількості інфікованих,

чоловіки – 48%.