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На що хворіли більшість померлих з коронавірусом в Україні. Уточнює МОЗ
|Суспільство | 06-04-2020, 15:36
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|У статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких діагностували коронавірус.
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоровя, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною
Станом на 6-те квітня в Україні зареєстровано 38 смертей.
Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а також люди старше 50 років (87% від усіх летальних випадків).
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй сторінці у Facebook.
Померлі мали такі супутні захворювання:
74% — серцево-судинні захворювання;
40% — цукровий діабет;
7,5% — новоутворення;
7,5% — захворювання нирок;
11% — захворювання легень;
4% — ожиріння
26% — поєднані захворювання.
Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.
Раніше Віктор Ляшко зазначав, що "це не означає, що у всіх випадках саме коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку".
"Проводячи аналіз та досліджуючи кожен окремий випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин, тому найближчим часом ми публікуємо детальний аналіз по кожному із 17 випадків", – зазначив лікар.
2 квітня на брифінгу Ляшко повідомив, що найбільша кількість летальних випадків зареєстрована у хворих на цукровий діабет.
Він уточнив наступне: з 20 померлих 78% мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.
Це 15 жінок та 5 чоловіків, всі вони старше 50 років.
"Ще раз наголошую, що люди похилого віку, із хронічними захворюваннями, особливо тими, що пригнічують імунну систему – у групі ризику.
Ми повинні їх ізолювати та на період карантину не допустити їх інфікування", – додав він.
Чому літні люди частіше хворіють на коронавірус, як убезпечити їх від COVID-19
За віковими групами, уточнив головний санітарний лікар, найбільша кількість випадків зареєстровано у групі 50-59 років, у ширшому діапазоні найчастіше хворіють люди віком від 30 до 69.
Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною:
жінки – 52% від загальної кількості інфікованих,
чоловіки – 48%.
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