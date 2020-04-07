Сьогодні стартував освітній проект «Всеукраїнська школа онлайн» Суспільство | 06-04-2020, 16:08 0 108



Сьогодні, 6 квітня, на YouTube-каналі МОН, а також ще на 14 телеканалах та медіаресурсах розпочалась трансляція уроків для учнів 5-11 класів на карантині.



Відтак, на YouTube-каналі МОН можна переглянути уроки для кожного класу. Публікуватимуться вони за розкладом – один за одним, щоб можна було краще структурувати заняття. Під кожним відео учень також може знайти рекомендоване домашнє завдання на закріплення теми.

Кожен охочий може також завантажити розклад з темами на весь тиждень.

Для учнів, що мають проблеми з підключенням до Інтернету, всі уроки також транслюватимуться українськими телеканалами.

Можливість долучитися до трансляції відеоуроків відкрита для всіх українських телеканалів. Так, завдяки цьому вже після анонсування уроків до трансляції долучилися 5 канал, що транслюватиме 7 клас, та медіаресурс MEGOGO, що розмістить у себе абсолютно всі уроки.• 5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна• 6 клас – ZOOM та News One• 7 клас – 5 канал та ZIK• 8 клас – Індиго та УНІАН• 9 клас – Рада та UA:Культура• 10 клас – UA:Перший• 11 клас – М1Нагадуємо, що уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00 год.Транслюватимуться уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни.Організатори закликають батьків завантажити розклад уроків та заохочувати дітей навчатись.

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