На Львівщині до місцевих бюджетів у першому кварталі 2020 року надійшло близько 3,6 мільярда гривень податків та зборів Суспільство | 06-04-2020, 16:09 0 123



Протягом січня-березня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 3 577 млн грн податкових платежів. Порівнюючи з січнем-березнем 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 448,9 млн грн, або на 14,4%. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:

- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло на 273,4 млн грн, або на 13,9% більше, ніж у січні-березні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів ‒ 62,7%

- плата за землю. Її надійшло у першому кварталі 2020 року на 16,3 млн грн, або на 6% більше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Близько 8,1 % ‒ частка цього податку у податкових доходах місцевої казни;

- єдиний податок. Його сплачено порівнюючи з січнем-березнем 2019 року на 69,4 млн гривень, або на 12% більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Частка податку ‒ близько 2 %;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У першому кварталі 2020 року проти того самого періоду 2019 року сплачено на 11,8 млн грн, або на 20,2 % більше. У доходах місцевих бюджетів майже 2% цього податку.

