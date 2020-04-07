Майже 441 мільйон гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за три місяці 2020 року Суспільство | 06-04-2020, 16:09 0 102



За три місяці 2020 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету майже 441 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 157 млн гривень.



Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 293 млн грн цього податку.

Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 84 млн грн податку на прибуток підприємств, 19 млн грн земельного податку, 31 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 6 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 4 млн гривень.

