Регулярні спецмаршрути відтепер можна відстежувати онлайн Суспільство | 06-04-2020, 22:53 0 85



У зв’язку з продовженням карантину та впровадженням жорсткіших обмежувальних протиепідеміологічних заходів, медичними установами області укладені договори з автомобільними перевізниками на безкоштовне довезення медичних працівників та з населених пунктів області до місця роботи.



Відтепер пасажири спецмаршрутів матимуть змогу прослідкувати за дотриманням графіку та схеми руху за посиланням https://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv/routes (спеціальні перевезення) та за допомогою мобільного додатку EasyWay.

Нагадаємо, регулярні спеціальні перевезення виконуються за графіком:

Маршрут

Години відправлення з району

Години відправлення з м. Львів





Броди-Буськ-Львів

07.00; 12.00

09.30; 18.00



Городок-Львів

06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00

05.30; 06.00; 07.00; 08.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00



Дрогобич-Львів ч/з Миколаїв

07.00; 12.30

09.10; 18.00



Жидачів-Львів ч/з Миколаїв

07.00; 14.00

11.30; 17.30



Жидачів-Львів ч/з Ходорів

06.30; 16.00

13.30; 19.30



Жовква-Львів

07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00

06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00



Золочів-Львів

07.15; 15.15

09.15; 17.15



Кам'янка-Бузька-Львів

08.00; 10.00; 17.00; 19.00

07.00; 09.00; 16.00; 18.00



Миколаїв-В.Горожанка-Щирець-Пустомити-Львів

05.30; 11.15; 16.45

07.50; 14.00; 19.10



Моршин-Стрий-Миколаїв-Львів

07.10; 12.40

10.00; 18.30



Мостиська-Львів

07.00; 11.30

09.20; 18.20



Новий Розділ-Львів ч/з Миколаїв

07.30; 17.00

12.30; 19.00



Перегноїв-Львів ч/з Глиняни

06.20; 16.30

07.30; 21.00



Перемишляни-Львів ч/з Бібрку

05.30; 06.30; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.30

07.00; 09.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.30; 20.00



Перемишляни-Львів ч/з Куровичі

05.30; 06.30; 09.30; 12.45;14.00; 18.30; 19.30

07.00; 08.00; 11.00; 14.00;16.00; 20.00; 21.00



Пустомити-Львів

06.30; 06.55; 07.25; 07.50; 08.15; 08.45; 17.10; 17.35; 18.05; 18.40; 19.05; 19.35

05.50; 06.15; 06.45; 07.10; 07.35; 08.05; 16.30; 16.55; 17.25; 18.00; 18.25; 18.55



Рава-Руська-Львів

07.20; 13.30

10.30; 18.30



Радехів-Львів

07.00; 11.00

08.50; 18.00



Самбір - Львів

06.30; 14.20

10.00; 19.30



Сколе-Стрий-Миколаїв-Львів

05.30; 15.00

11.00; 20.00



Сокаль-Червоноград-Львів

06.00; 07.00; 08.00. 09.00

15.00; 16.00; 17.00; 18.15



Східниця-Борислав-Трускавець-Львів ч/з Щирець

06.30; 13.00

10.00; 18.40



Турка-Старий Самбір-Самбір-Львів

07.00; 09.00; 11.00; 18.00

06.00; 14.00; 16.00; 18.40



Яворів-Новояворівськ-Львів

06.30; 10.40; 18.30

08.00; 12.30; 20.00



Телефон для довідок: (032) 2999-131.



