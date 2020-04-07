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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Регулярні спецмаршрути відтепер можна відстежувати онлайн
|Суспільство | 06-04-2020, 22:53
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У зв’язку з продовженням карантину та впровадженням жорсткіших обмежувальних протиепідеміологічних заходів, медичними установами області укладені договори з автомобільними перевізниками на безкоштовне довезення медичних працівників та з населених пунктів області до місця роботи.
Відтепер пасажири спецмаршрутів матимуть змогу прослідкувати за дотриманням графіку та схеми руху за посиланням https://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv/routes (спеціальні перевезення) та за допомогою мобільного додатку EasyWay.
Нагадаємо, регулярні спеціальні перевезення виконуються за графіком:
Маршрут
Години відправлення з району
Години відправлення з м. Львів
Броди-Буськ-Львів
07.00; 12.00
09.30; 18.00
Городок-Львів
06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00
05.30; 06.00; 07.00; 08.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00
Дрогобич-Львів ч/з Миколаїв
07.00; 12.30
09.10; 18.00
Жидачів-Львів ч/з Миколаїв
07.00; 14.00
11.30; 17.30
Жидачів-Львів ч/з Ходорів
06.30; 16.00
13.30; 19.30
Жовква-Львів
07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00
06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00
Золочів-Львів
07.15; 15.15
09.15; 17.15
Кам'янка-Бузька-Львів
08.00; 10.00; 17.00; 19.00
07.00; 09.00; 16.00; 18.00
Миколаїв-В.Горожанка-Щирець-Пустомити-Львів
05.30; 11.15; 16.45
07.50; 14.00; 19.10
Моршин-Стрий-Миколаїв-Львів
07.10; 12.40
10.00; 18.30
Мостиська-Львів
07.00; 11.30
09.20; 18.20
Новий Розділ-Львів ч/з Миколаїв
07.30; 17.00
12.30; 19.00
Перегноїв-Львів ч/з Глиняни
06.20; 16.30
07.30; 21.00
Перемишляни-Львів ч/з Бібрку
05.30; 06.30; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.30
07.00; 09.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.30; 20.00
Перемишляни-Львів ч/з Куровичі
05.30; 06.30; 09.30; 12.45;14.00; 18.30; 19.30
07.00; 08.00; 11.00; 14.00;16.00; 20.00; 21.00
Пустомити-Львів
06.30; 06.55; 07.25; 07.50; 08.15; 08.45; 17.10; 17.35; 18.05; 18.40; 19.05; 19.35
05.50; 06.15; 06.45; 07.10; 07.35; 08.05; 16.30; 16.55; 17.25; 18.00; 18.25; 18.55
Рава-Руська-Львів
07.20; 13.30
10.30; 18.30
Радехів-Львів
07.00; 11.00
08.50; 18.00
Самбір - Львів
06.30; 14.20
10.00; 19.30
Сколе-Стрий-Миколаїв-Львів
05.30; 15.00
11.00; 20.00
Сокаль-Червоноград-Львів
06.00; 07.00; 08.00. 09.00
15.00; 16.00; 17.00; 18.15
Східниця-Борислав-Трускавець-Львів ч/з Щирець
06.30; 13.00
10.00; 18.40
Турка-Старий Самбір-Самбір-Львів
07.00; 09.00; 11.00; 18.00
06.00; 14.00; 16.00; 18.40
Яворів-Новояворівськ-Львів
06.30; 10.40; 18.30
08.00; 12.30; 20.00
Телефон для довідок: (032) 2999-131.
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