Сьогодні – 75-та річниця з дня трагічної події “Різанини в Горайці” Суспільство | 06-04-2020, 22:54 0 76



75 років тому, 6 квітня 1945 року відбулась одна з трагічних подій в історії нашого народу – «Різанина в Горайці».



Винищення українського населення села Гораєць (сьогодні воно знаходиться на території Республіки Польща), було здійснене підрозділами Другого окремого операційного батальйону Корпусу внутрішньої безпеки Польщі, створеного прокомуністичною владою за зразком радянських військ НКВС.

Під час акції загинуло 174 особи, серед них 32 жінки, 35 дітей та 19 жителів, вік яких перевищував 60 років. Наймолодшому з замордованих було лише 6 тижнів, найстаршому минуло від дня народження 80 років.

21 серпня 2010 року відбулось відкриття Меморіалу українцям, які в 1945 році стали жертвами масового вбивства в селі Гораєць.

