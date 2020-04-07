Продовжено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики та протидії торгівлі людьми, розроблених інститутами громадянського суспільства та благодійними організаціями Суспільство | 06-04-2020, 22:55 0 75



У департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА продовжено термін прийому конкурсних пропозицій для визначення проектів у галузі сімейної політики та протидії торгівлі людьми, розроблених інститутами громадянського суспільства та благодійними організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році, до 30 квітня 2020 року.



Конкурсні пропозиції подаються на розв'язання таких пріоритетних завдань:

1. Підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей.

Види діяльності: проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, конференцій, форумів, фестивалів, марафонів, наметових таборів, концертів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів з метою:

1.1 збереження та популяризації національних культурних сімейних традицій і цінностей;

1.2 підвищення престижу багатодітних сімей;

1.3 підготовки молоді до подружнього життя;

1.4 підготовки сімей до відповідального батьківства;

1.5 формування внутрішньої культури взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, забезпечення репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед сімей знань з безпеки життєдіяльності;

1.6 формування національно-патріотичних якостей у дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

1.7 фізичного та інтелектуального розвитку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

1.8 сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням, домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми;

1.9 удосконалення професійних навиків фахівців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі в області, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників.

2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика.

Види діяльності: проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, обмінів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, концертів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів з метою:

2.1. поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги;

2.2. здійснення заходів щодо мінімізації рівня торгівлі людьми;

2.3. удосконалення професійних навиків фахівців обласної, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, інших суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в області, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства чи благодійної організації, скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства чи благодійної організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства чи благодійної організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 350 тис грн.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту (заходу) становить 70% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 40 тис грн.

Конкурсні пропозиції необхідно подавати у друкованій та електронній формі.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 30 квітня 2020 року включно щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 9-00 до 18-00 год. за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, каб. 112.

Контактний телефон (032) 255-47-96, e-mail: simploda@gmail.com.

Конкурс проводиться до 24 травня 2020 року.

