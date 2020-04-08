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Авіакатастрофа МАУ: Україна чекає пояснення слів іранського депутата про "гарну роботу військових"
|Суспільство | 07-04-2020, 09:07
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|Україна очікує негайного пояснення від Ірану заяви члена національного парламенту про "гарне виконання своїх обов’язків" іранськими військовими. Депутат мав на увазі збиття пасажирського літака авіакомпанії "МАУ".
Джерело: віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко у Twitter
Пряма мова: "Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Вона показує повну неповагу до людського життя. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану втратили своїх близьких під час нападу на беззахисний цивільний літак".
Деталі: Член юридичного комітету парламенту Ірану Хассан Норузі заявив, що іранські військові, збивши український літак, добре виконали свою роботу. За його словами, літак рухався дуже підозріло.
Передісторія:
8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.
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