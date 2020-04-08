У Франції через порушення карантину оштрафували майже півмільйона осіб Суспільство | 07-04-2020, 09:11 0 104 Через порушення правил карантину у Франції до адміністративної відповідальності 480 тисяч осіб.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: За словами міністра внутрішніх справ країни Крістофа Кастанера, правоохоронці провели 8 мільйонів перевірок.



"З початку карантину наші сили правопорядку оформили 480 тис. протоколів про адміністративні правопорушення. При цьому було проведено 8 млн перевірок", – розповів Кастанер.



Водночас, стверджує міністр, більшість громадян все ж таки дотримується вимог карантину.



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