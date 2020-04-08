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Ще сорок пацієнтів звернулися із підозрою COVID-19
|Суспільство | 07-04-2020, 09:30
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У період з 19:30 години по 22:00 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 40 осіб.
Пацієнти з Пустомитівського, Кам’янка-Бузького, Сколівського, Стрийського районів, а також міста Львів.
Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.
Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 75 осіб.
На самоізоляції знаходяться 259 осіб. За увесь час виписано - 104 пацієнти. Стан більшості хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 8-ми пацієнтів стан важкий. 2 пацієнтів на апараті ШВЛ.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 438 людей.
За увесь час в сумі у 317 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 121 особа. У 28 пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Ще одна особа з підтвердженим діагнозом померла у реанімаційному відділенні однієї з лікарень. П'ять осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 3 пацієнтів одужали.
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