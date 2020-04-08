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| Газета №35 (55) / 2014
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Податкові перевірки щодо сплати податків з доходів фізичних та самозайнятих осіб на Львівщині у І кварталі 2020 року: кількість перевірок зросла на понад 56 відс., донараховано на понад 32 відс. більше − майже 15,7 мільйона гривень
|Суспільство | 07-04-2020, 14:25
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Протягом січня-березня 2020 року працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області проведено 347 документальних перевірок фізичних, юридичних осіб та громадян з питань своєчасності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО), військового збору, єдиного внеску, а також інших платежів, контроль за справлянням яких належить до компетенції підрозділу, що на 56,3 відс., або на 125 перевірок більше проти того самого періоду минулого року (у січні-березні 2019 року проведено 222 перевірки).
За результатами вжитих протягом січня-березня 2020 року заходів донараховано 15698,1 тис. грн. платежів та штрафних санкцій, що на 32,1 відс., або на 3816,2 тис. грн. більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (у січні-березні 2019 року − 11881,9 тис. гривень).
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|Податкові перевірки щодо сплати податків з доходів фізичних та самозайнятих осіб на Львівщині у І кварталі 2020 року: кількість перевірок зросла на понад 56 відс., донараховано на понад 32 відс. більше − майже 15,7 мільйона гривень...
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