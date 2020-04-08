|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прокуратура відсудила землю у Брюховичах, яка незаконно перебувала у власності росіянина
|Суспільство | 07-04-2020, 14:29
| 0 103
|
Повернення територіальній громаді смт.Брюховичі земельної ділянки вартістю 200 тис грн, яка незаконно перебувала у власності громадянина Російської Федерації, домоглась у суді Львівська місцева прокуратура №2.
Як встановили прокурори, росіянин вступив у право спадкування 0,0341 га землі сільськогосподарського призначення, однак, відповідно до вимог статті 81 Земельного кодексу України, не відчужив її упродовж року.
Відтак, місцева прокуратура подала позов до суду про примусове припинення права власності на цю землю, який Шевченківський районний суд м.Львова повністю задоволив.
На виконання рішення суду, Брюховицька селищна рада у березні цього року зареєструвала право комунальної власності на згадану територію.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Стадіон "Металіст" у Харкові можуть перетворити на госпіталь – Кучер...
|08-04-2020, 02:42
| >>>
|Під час карантину особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, роздаватимуть безкоштовні обіди...
|07-04-2020, 16:05
| >>>
|Економічні, соціальні та трудові гарантії, забезпечені роботодавцем сьогодні ‒ запорука власного гідного майбутнього та працівників...
|07-04-2020, 14:31
| >>>
|Прокуратура відсудила землю у Брюховичах, яка незаконно перебувала у власності росіянина...
|07-04-2020, 14:29
| >>>
|Податкові перевірки щодо сплати податків з доходів фізичних та самозайнятих осіб на Львівщині у І кварталі 2020 року: кількість перевірок зросла на понад 56 відс., донараховано на понад 32 відс. більше − майже 15,7 мільйона гривень...
|07-04-2020, 14:25
| >>>
|Російські найманці вкотре вели обстріли із забороненої "Мінськом" зброї...
|07-04-2020, 09:45
| >>>
|Ще сорок пацієнтів звернулися із підозрою COVID-19...
|07-04-2020, 09:30
| >>>
|