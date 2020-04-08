Прокуратура відсудила землю у Брюховичах, яка незаконно перебувала у власності росіянина Суспільство | 07-04-2020, 14:29 0 103



Повернення територіальній громаді смт.Брюховичі земельної ділянки вартістю 200 тис грн, яка незаконно перебувала у власності громадянина Російської Федерації, домоглась у суді Львівська місцева прокуратура №2.



Як встановили прокурори, росіянин вступив у право спадкування 0,0341 га землі сільськогосподарського призначення, однак, відповідно до вимог статті 81 Земельного кодексу України, не відчужив її упродовж року.



Відтак, місцева прокуратура подала позов до суду про примусове припинення права власності на цю землю, який Шевченківський районний суд м.Львова повністю задоволив.



На виконання рішення суду, Брюховицька селищна рада у березні цього року зареєструвала право комунальної власності на згадану територію.



Пресслужба Прокуратури Львівської області