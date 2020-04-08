Економічні, соціальні та трудові гарантії, забезпечені роботодавцем сьогодні ‒ запорука власного гідного майбутнього та працівників Суспільство | 07-04-2020, 14:31 0 102



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує роботодавцям про необхідність легалізації трудових відносин з найманими працівниками. Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413.



Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.



Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.