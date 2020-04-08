Під час карантину особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, роздаватимуть безкоштовні обіди Суспільство | 07-04-2020, 16:05 0 100



Від учора особам з інвалідністю, похилого віку та людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, видаватимуть безкоштовні гарячі обіди під час карантину.



Працівники підприємства об'єднання громадян «Центр Комплекс» у співпраці з працівниками Клубу «Золотий метелик» готуватимуть перші та другі страви.

Щоденно, заплановано приготування безкоштовних гарячих обідів для 100 осіб.

Захід відбувається за фінансової підтримки підприємства об'єднання громадян «Центр Комплекс», яке засновано у 1993 році громадською організацією «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України».

Працівники соціальної сфери долучилися до заходу та допомагатимуть у роздачі безкоштовних гарячих обідів для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

Роздача обідів надасть можливість щоденно отримувати гаряче харчування, та спрямована для запобігання поширення і виникнення коронавірусної інфекції COVID-19.

Довідково:

ГО «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» налічує понад 20 000 членів організації.

Одним із структурних підрозділів громадської організації є підприємство об¢єднання громадян «Центр Комплекс».

Станом на сьогодні на підприємстві працює 23 працівників, з них 13 є особами з інвалідністю.

Саме в такий спосіб особи з інвалідністю намагаються підтримати один одного та допомогти тим, хто цього найбільше потребує у такий непростий час.



