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Під час карантину особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, роздаватимуть безкоштовні обіди
|Суспільство | 07-04-2020, 16:05
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Від учора особам з інвалідністю, похилого віку та людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, видаватимуть безкоштовні гарячі обіди під час карантину.
Працівники підприємства об'єднання громадян «Центр Комплекс» у співпраці з працівниками Клубу «Золотий метелик» готуватимуть перші та другі страви.
Щоденно, заплановано приготування безкоштовних гарячих обідів для 100 осіб.
Захід відбувається за фінансової підтримки підприємства об'єднання громадян «Центр Комплекс», яке засновано у 1993 році громадською організацією «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України».
Працівники соціальної сфери долучилися до заходу та допомагатимуть у роздачі безкоштовних гарячих обідів для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.
Роздача обідів надасть можливість щоденно отримувати гаряче харчування, та спрямована для запобігання поширення і виникнення коронавірусної інфекції COVID-19.
Довідково:
ГО «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» налічує понад 20 000 членів організації.
Одним із структурних підрозділів громадської організації є підприємство об¢єднання громадян «Центр Комплекс».
Станом на сьогодні на підприємстві працює 23 працівників, з них 13 є особами з інвалідністю.
Саме в такий спосіб особи з інвалідністю намагаються підтримати один одного та допомогти тим, хто цього найбільше потребує у такий непростий час.
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