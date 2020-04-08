Стадіон "Металіст" у Харкові можуть перетворити на госпіталь – Кучер Суспільство | 08-04-2020, 02:42 0 71 За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, стадіон "Металіст" за необхідності можуть перетворити у госпіталь для хворих на коронавірус.



Джерело: Кучер в ефірі програми "Віддзеркалення", передає "Інтерфакс"



Пряма мова: "Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, в тому числі і лікарів, інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є, зробити такий госпіталь".



Деталі: Також розглядається можливість використання бази "Металіста" у селищі Високому для розміщення хворих або для обсервації.



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Нагадаємо:



Станом на 9 ранку 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб. У Харківській області зареєстрували 1 випадок зараження.