|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Стадіон "Металіст" у Харкові можуть перетворити на госпіталь – Кучер
|Суспільство | 08-04-2020, 02:42
| 0 71
|
|За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, стадіон "Металіст" за необхідності можуть перетворити у госпіталь для хворих на коронавірус.
Джерело: Кучер в ефірі програми "Віддзеркалення", передає "Інтерфакс"
Пряма мова: "Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, в тому числі і лікарів, інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є, зробити такий госпіталь".
Деталі: Також розглядається можливість використання бази "Металіста" у селищі Високому для розміщення хворих або для обсервації.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Станом на 9 ранку 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб. У Харківській області зареєстрували 1 випадок зараження.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Стадіон "Металіст" у Харкові можуть перетворити на госпіталь – Кучер...
|08-04-2020, 02:42
| >>>
|Під час карантину особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, роздаватимуть безкоштовні обіди...
|07-04-2020, 16:05
| >>>
|Економічні, соціальні та трудові гарантії, забезпечені роботодавцем сьогодні ‒ запорука власного гідного майбутнього та працівників...
|07-04-2020, 14:31
| >>>
|Прокуратура відсудила землю у Брюховичах, яка незаконно перебувала у власності росіянина...
|07-04-2020, 14:29
| >>>
|Податкові перевірки щодо сплати податків з доходів фізичних та самозайнятих осіб на Львівщині у І кварталі 2020 року: кількість перевірок зросла на понад 56 відс., донараховано на понад 32 відс. більше − майже 15,7 мільйона гривень...
|07-04-2020, 14:25
| >>>
|Російські найманці вкотре вели обстріли із забороненої "Мінськом" зброї...
|07-04-2020, 09:45
| >>>
|Ще сорок пацієнтів звернулися із підозрою COVID-19...
|07-04-2020, 09:30
| >>>
|