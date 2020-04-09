Україна відправила в Італію літак з дезінфікуючою рідиною Суспільство | 08-04-2020, 09:19 0 110 Вранці 8 березня Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою – 5 тоннами дезінфікуючого засобу, щоб стримати поширення коронавірусу у цій країні.



Джерело: посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа у Twitter, ТСН



Дослівно Ла Чечіліа: "В аеропорту, щоб привітати гуманітарний рейс, який вилітає з Києва, щоб доставити дезінфікуючий засіб, який подарувала Україна для подолання надзвичайної ситуації в Італії. Це ще один знак солідарності між нашими двома Країнами. Дякую, Україно".





Деталі: За даними ТСН, на борту вантажного АН Нацгвардії п'ять тонн дезінфікуючої рідини.



За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, ця допомога не позначиться на боротьбі з коронавірусом в Україні, бо в нас є вдосталь дезінфікуючих засобів.