У першому кварталі 2020 року на Львівщині в 16 роботодавців виявили 20 неоформлених працівників Суспільство | 08-04-2020, 12:18 0 92











Протягом січня-березня 2020 року працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області проведено 222 фактичні перевірки фізичних та юридичних осіб з питань дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю, що на 89,7 відс., або на 105 перевірок більше проти того самого періоду минулого року (у січні-березні 2019 року − 117 перевірок).



Під час перевірок, проведених протягом першого кварталу 2020 року, у 16 роботодавців виявлено факти використання праці 20 неоформлених належним чином найманих працівників. Копії матеріалів таких перевірок скеровано на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області для прийняття рішень відповідно до вимог чинного законодавства про працю.





