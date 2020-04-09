В Іспанії 757 смертей від коронавірусу за добу, зростання другий день поспіль Суспільство | 08-04-2020, 14:14 0 109 В Іспанії кількість летальних випадків від коронавірусу знову зростає, за останні 24 години зафіксовано 757 смертей.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.



За останню добу зафіксовано близько 6 тисяч нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 146 690 осіб.



Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількість померлих зростає другий день поспіль.



Також повідомляється, що 48 021 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 тисяч осіб, і в Каталонії - понад 28 тисяч осіб.



Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.



Нагадаємо, у Німеччині число підтверджених випадків коронавірусної інфекції також зростає другий день поспіль після чотирьох попередніх днів падіння.