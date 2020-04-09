Завтра буде призупинено водопостачання в Залізничний і Шевченківський райони: працюватимуть водовозки Суспільство | 08-04-2020, 15:16 0 98 Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з переключенням новозбудованого водопроводу в межах проекту реконструкції вул. Шевченка (від вул. Залізнична до вул. Левандівська) з організацією кільцевого руху, завтра, 9 квітня, з 10.00 до 20.00 год. буде припинено подачу води в Залізничний і Шевченківський райони.



Водопостачання буде призупинено до вулиць: Татарбунарська, Моринецька, Яворівська, Кирилівська, Шевченка, 2 — 154; 1 — 115, Луцького, Юнакієва, Бортнянського, Єрошенка, Золота, Гуні, Туринського, Яцкова, Скляна, Сосенка, Пстрака, Хорватська.



Подача води з пониженим тиском буде здійснюватись в Галицький, Франківський і Залізничний райони, зокрема до вулиць: Шведська, Клепарівська, Я. Мудрого, Магазинова, Гушалевича, Кн. Осмомисла, О. Степанівни, Кв. Основ'яненка, Комарова, Ясна, Залізнична, Стороженка, Чоловського, Щекавицька, Бр. Міхновських, Вернигори, М. Вовчка, Морозенка, Кооперативна, Одеська, Голубовича, Хотинська, Коротка, Стародубська, Перова, Городоцька, 44 — 110; 85 — 151, Озаркевича, Сєченова, Шептицьких, Війтовича, пл. Кропивницького, Меретина, Ангеловича, Шептицького, Карпінського, Архітекторська, Бібліотечна, Професорська, пл. Шашкевича, Технічна, Рилєєва, Матейка, Новаківського, Устияновича, С. Бандери, Тобілевича, Чернівецька, пл. Двірцева, Головацького, Декарта, Одеська, Шараневича, Затишна, Чупринки, Мельника, Васильківського, Героїв УПА, Опільського, пл. Липнева, Сорохтея, Горської, Сар’яна, Федьковича, Антоновича, 4 — 48; 7 — 37, Русових, Старицького, Єфремова, Новий Світ, Глибока, Політехнічна.



Також з 11.00 год будуть працювати водовозки на вул. Золота, 26, вул. Шевченка, 148 — 150, вул. Левандівська, 8 — 10. Відповідно звернень мешканців можлива зміна дислокації водовозок.



Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.



ЛМКП «Львівводоканал» сподівається на розуміння і просить вибачити за тимчасові незручності.

