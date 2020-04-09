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В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус
|Суспільство | 09-04-2020, 01:24
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|17 українців за кордоном одужали від нового коронавірусу, отримують лікування – 175 українця.
Джерело: МЗС
Деталі: Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.
У рамках системи "Захист" додому повернулись 14 325 наших громадян.
Кількість померлих від ускладнень українців не змінилась – 5 осіб.
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