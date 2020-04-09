В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус Суспільство | 09-04-2020, 01:24 0 108 17 українців за кордоном одужали від нового коронавірусу, отримують лікування – 175 українця.



Джерело: МЗС



Деталі: Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.



У рамках системи "Захист" додому повернулись 14 325 наших громадян.



Кількість померлих від ускладнень українців не змінилась – 5 осіб.