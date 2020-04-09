"Укрзалізниця" каже, що її працівники давно отримали альтернативу паперовим маскам Суспільство | 09-04-2020, 09:24 0 86

"Укрзалізниця" запевняє, що працівники локомотивного депо "Кременчук" повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, і спростовують, що працівникам видали паперові маски у квітні.



Джерело: "Укрзалізниця" у Facebook



Дослівно: "На початку дії карантину 12 та 13 березня регіональна філія "Південної залізниці" у зв’язку із дефіцитом захисних масок самостійно виготовила для працівників локомотивного депо "Кременчук" паперові маски. Однак вже з 14 березня залізничники були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників".



Деталі: За даними відомства, локомотивне депо "Кременчук" отримало і видало працівникам: 750 масок; 300 респіраторів; 230 гумових рукавиць; 46 літрів засобів для дезінфекції рук тощо.



У запасі депо ще залишається 160 медичних масок та 250 масок багаторазового використання.



"Укрзалізниця" запевняє, що постійно поповнює запаси засобів індивідуального захисту аби убезпечити роботу колективу, задіяного у перевезенні стратегічно важливих вантажів.



Зокрема, силами регіональних філій закуплено та передано структурним підрозділам понад 268 тисяч захисних масок та респіраторів; поставлено понад 18 тисяч літрів антисептика для рук.



Крім того, згідно з повідомленням, регіональні філії забезпечені одноразовими рукавицями, окулярами, засобами для дезінфекції приміщень та рухомого складу тощо.



Найближчим часом планується поставити ще понад 1,2 млн засобів захисту дихальних шляхів.



Завдяки централізованим закупівлям, закуплено: 9,5 тисяч респіраторів; 4,5 тисячі літрів антисептика.



Ще планується закупити 500 тисяч масок та близько 50 тисяч літрів антисептику для рук, заявили у транспортному відомстві.



Цьому передувало: Видання "Obozrevatel" 8 квітня написало, що працівникам локомотивного депо "Укрзалізниці" на Полтавщині в умовах пандемії видали саморобні "маски" з паперових рушників та канцелярських гумок. Відповідні фото надав редакції один із працівників.