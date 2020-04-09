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Коронавірус у США: за добу 33 тисячі нових випадків, у Нью-Йорку більше інфікованих, ніж в Італії

Суспільство | 09-04-2020, 09:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
Сполучені Штати другий день поспіль зафіксували майже 2000 смертей, пов’язаних із коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

За останню добу підтверджено 1973 смерті, це знову найгірший щоденний показник у світі з моменту початку пандемії. Вчора повідомлялося про 1939 померлих. Загальна кількість померлих у США зросла до 14 817.

США за кількістю померлих випередили Іспанію, більша кількість тільки в Італії.

Втім, у Сполучених Штатів також зафіксовано понад чверть офіційно підтверджених випадків у світі: загалом 432 132, хоча ця цифра постійно оновлюється. За добу підтверджено понад 33 тисячі нових випадків.

З середини минулого тижня США фіксують понад 1000 смертей щодня, незважаючи на заходи стримування, які поступово впроваджувались у кожному штаті.

Штат Нью-Йорк є основним центром американської епідемії, тут зафіксовано 6268 смертей. За кількістю інфікованих цей штат вже обійшов Італію – понад 150 тисяч. Від початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 139 422 людини.

Одна губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявляє, що ситуація там стабілізується. Куомо назвав зниження числа нових госпіталізацій та інші дані як доказ того, що обмеження соціального дистанціювання в Нью-Йорку працюють, допомагаючи отримати певний контроль над швидкістю зараження.
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