Власники землі та землекористувачі звільнені від плати за землю за період з 01 березня по 30 квітня 2020 року Суспільство | 09-04-2020, 10:58 0 80



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» власники землі та землекористувачі звільнені від плати за землю за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Зокрема, не нараховується та не сплачується земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності за період з 1 березня по 30 квітня поточного року.



При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці.



Фізичним особам – платникам плати за землю перерахунок здійснюється органами ДПС.