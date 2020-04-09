Податок на додану вартість на Львівщині: майже на 22 відсотки більше у січні-березні 2020 року Суспільство | 09-04-2020, 12:09 0 108









У березні 2020 року при доведеному індикативному показнику зі збору податку на додану вартість (далі − ПДВ) 355,0 млн. грн. його надійшло 382,0 млн. грн., або 107,6 відс. від запланованого. У березні 2020 року сплачено ПДВ на 37,0 млн. грн., або на 10,7 відс. більше, ніж у березні 2019 року (345,0 млн. грн.) та на 13,4 млн. грн., або на 3,5 відс. менше, ніж у лютому 2020 року (395,4 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Протягом січня-березня 2020 року платники податку на додану вартість Львівщини сплатили до Державного бюджету України 1123,8 млн. грн. ПДВ. Це на 244,1 млн. грн., або на 21,7 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року.