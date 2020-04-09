Максим Козицький закликав мешканців Львівщини святкувати Великдень вдома Суспільство | 09-04-2020, 17:03 0 54 https://www.youtube.com/watch?v=vlJocH1B6qs&feature=emb_title

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький закликає мешканців Львівщини відсвяткувати світле свято Воскресіння Господнього, не порушуючи карантину.



«Шановні мешканці області. Дата закінчення карантину залежить від нас з вами! Попереду велике свято – Великдень. І відсвяткувати ми його маємо не порушуючи карантинних обмежень. Адже життя і здоров’я кожного українця - наш головний пріоритет і найбільша цінність», - наголошує Максим Козицький.



Очільник Львівщини зазначає, що в області посилюється контроль за існуючими карантинними заходами та вживаєть нових.



«Перше, в ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі. В містах буде посилено роботу органів Нацполіції та Нацгвардії. Штрафів у 17 тисяч гривень уникнути не вдасться», - додає Максим Козицький.



Окрім того, упродовж усіх вихідних, в населених пунктах області здійснюватиметься санітарна обробка. Миття вулиць здійснюється з використанням речовин, що містять хлор. Відтак, облдержадміністрація радить мешканцям залишатись вдома.



«Львівська обласна державна адміністрація працює у режимі максимального сприяння. Всеукраїнська Рада церков погодилась, що сьогодні масові заходи, навіть релігійні, мають бути обмежені. А богослужіння будуть відбуватись у режимі відеотрансляції. Ми започатковуємо нові традиції та сімейні цінності, сидимо вдома, бо треба вберегти родину», - наголошує Максим Козицький.







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