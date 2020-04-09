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Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи

Суспільство | 09-04-2020, 17:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    
В Дюссельдорфі у четвер, 9 квітня, приземлилися перші літаки із сезонними працівниками з Румунії, яких Німеччина доставляє для проведення сільськогосподарських робіт у зв’язку з дефіцитом робочої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Через коронавірусну кризу та змінені правила в'їзду сільському господарству Німеччини для збору врожаю не вистачає близько 40 тисяч сезонних працівників з-за кордону. У найближчі тижні вони терміново потрібні для збору спаржі, полуниці та овочів.

Оскільки іноземним сезонним працівникам дозволено в’їжджати в країну лише літаком, авіакомпанія Eurowings привозить заробітчан до Німеччини з країн Східної Європи, зокрема, Румунії, Болгарії та Польщі.

Перші рейси Eurowings з румунських міст Сібіу та Яси приземлилися в Дюссельдорфі близько 13:30 в четвер вдень. Для в'їзду у часи коронавірусних обмежень робітники потребують спеціальний дозвіл.

Федеральний міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер та міністр сільського господарства Юлія Клекнер домовилися тиждень тому переправити 80 тисяч іноземних сезонних робітників до Німеччини за умови дотримання строгих вимог.

Щоб допомогти зі збором урожаю і іншими терміновими польовими роботами, по 40 тисяч людей можуть приїхати в квітні і травні.

Наразі до 27 травня по всій Німеччині заплановано 25 спеціальних рейсів. Місця на декілька літаків повністю заброньовані - фермери вже зареєстрували 20 тисяч закордонних збирачів врожаю для спеціальних рейсів Eurowings.
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