В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ Суспільство | 09-04-2020, 17:33 0 49 Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, один український військовослужбовець загинув.



Джерело: пресцентр ООС



Дослівно: "На жаль, в ході бою один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям".



Деталі: 9 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Луганщині. Ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Об’єднані сили відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника.



Що було раніше: Пресцентр ООС 9 квітня повідомив, що збройні формування Російської Федерації обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний. Заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки.



Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.



Нагадаємо:



8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.