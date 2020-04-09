   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 09/04/2020 В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ...>> Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи...>> В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну...>> Львів’ян запрошують долучитись до онлайн-ярмарку «Великодня метушня»...>> У Львові розпочалась весняна висадка квітів: біля пл. Митної заквітчали годинник...>> Небайдужі можуть «підвісити» продукти для літніх людей...>> «Нам критично важливою є робота кожного банку», — А. Садовий...>> Максим Козицький закликав мешканців Львівщини святкувати Великдень вдома...>> На лаві підсудних у Львові опинився чоловік, який створив нелегальну заправку...>> Львівська прокуратура не допустила незаконної екстрадиції до Росії члена ісламської партії...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці...
08-04-2020, 09:27  >>> 
У Львові судитимуть пожежника, якого підозрюють у побитті...
07-04-2020, 14:28  >>> 
Депутату з Львівщини загрожують виправні роботи за ймовірно спричинені легкі травми...
07-04-2020, 14:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За ніч на Львівщині з підозрою на коронавірус звернулося 10 осіб...
09-04-2020, 09:47  >>> 
У штаті Нью-Йорк вже 150 тисяч заражень коронавірусом...
09-04-2020, 09:17  >>> 
Франція випередила Німеччину за кількістю заражень COVID-19...
09-04-2020, 09:15  >>> 

В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ

Суспільство | 09-04-2020, 17:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, один український військовослужбовець загинув.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "На жаль, в ході бою один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям".

Деталі: 9 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Луганщині. Ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Об’єднані сили відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника.

Що було раніше: Пресцентр ООС 9 квітня повідомив, що збройні формування Російської Федерації обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний. Заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки.

Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо:

8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.
   Новини по темі: Суспільство
В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ...
09-04-2020, 17:33  >>> 
Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи...
09-04-2020, 17:31  >>> 
В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну...
09-04-2020, 17:27  >>> 
Максим Козицький закликав мешканців Львівщини святкувати Великдень вдома...
09-04-2020, 17:03  >>> 
21 квітня 2020 року – граничний термін для подання звіту з єдиного внеску. Рекомендації щодо подання...
09-04-2020, 15:22  >>> 
Податок на додану вартість на Львівщині: майже на 22 відсотки більше у січні-березні 2020 року...
09-04-2020, 12:09  >>> 
Власники землі та землекористувачі звільнені від плати за землю за період з 01 березня по 30 квітня 2020 року...
09-04-2020, 10:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: карантин до травня, справи проти Порошенка...
09-04-2020, 09:21  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: відстеження самоізоляції, правки Коломойського...
08-04-2020, 09:28  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: результати карантину, 13 тисяч правок Коломойського...
07-04-2020, 09:42  >>> 
   ПолітикаПолітика
Сина президента Сербії госпіталізували з коронавірусом...
09-04-2020, 09:23  >>> 
США репатріювали більше 50 000 громадян...
09-04-2020, 09:10  >>> 
Прем'єр-міністр Нідерландів порадив готуватися до суспільства "на відстані 1,5 метрів"...
08-04-2020, 09:21  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Нафтогаз" готує нові позови до "Газпрому" на 17 мільярдів доларів...
08-04-2020, 14:06  >>> 
Сприятливий період для гривні триває - НБУ...
08-04-2020, 09:20  >>> 
Міжбанківський ринок: долар просів, Нацбанк тричі виходив викупати валюту...
07-04-2020, 09:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ...
09-04-2020, 17:33  >>> 
Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи...
09-04-2020, 17:31  >>> 
В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну...
09-04-2020, 17:27  >>> 
   ВладаВлада
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом...
09-04-2020, 09:19  >>> 
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона...
06-04-2020, 08:56  >>> 
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
   КультураКультура
Під час карантину театральні вистави можна переглянути онлайн...
07-04-2020, 14:43  >>> 
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:33 В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ
17:31 Німеччина літаками доставить тисячі сезонних працівників зі Східної Європи
17:27 В обсервації алкоголь заборонений, за харчування треба платити – постанова Кабміну
17:07 Львів’ян запрошують долучитись до онлайн-ярмарку «Великодня метушня»
17:06 У Львові розпочалась весняна висадка квітів: біля пл. Митної заквітчали годинник
17:05 Небайдужі можуть «підвісити» продукти для літніх людей
17:04 «Нам критично важливою є робота кожного банку», — А. Садовий
17:03 Максим Козицький закликав мешканців Львівщини святкувати Великдень вдома
17:01 На лаві підсудних у Львові опинився чоловік, який створив нелегальну заправку
17:01 Львівська прокуратура не допустила незаконної екстрадиції до Росії члена ісламської партії

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования