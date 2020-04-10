В Одесі в умовах карантину проведуть святкування Дня визволення міста. Суспільство | 10-04-2020, 09:09 0 84 В Одесі 10 квітня проведуть святкування Дня визволення міста.



Джерело: сайт мерії



Деталі: Урочисті заходи на честь 76-ї річниці визволення міста скасовувати не стали, незважаючи на епідемію коронавіруса і загальну заборону масових заходів.



Пряма мова мера Одеси Геннадія Труханова: "В цьому році ми святкуємо День визволення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить з рядом обмежень. Це звичайно ж не змінює наше ставлення до цієї дати, до нашої героїчної історії.



Я не сумніваюся в тому, що вже в наступному роки ми відсвяткуємо цей день в звичному форматі. А поки я закликаю всіх одеситів відзначити наш особистий День Перемоги з дотриманням всіх карантинних заходів. На вулиці це використання захисних засобів, дистанція між людьми, мінімум контактів".



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Нагадаємо:



За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19.

У світі з 1 596 253 випадка захворювання 355 394 особи одужало та 95 386 померло від ускладнень, спричинених хворобою.