На МКС прилетіли троє людей Суспільство | 10-04-2020, 09:14 0 95 Два російських космонавта, а також астронавт NASA прилетіли на Міжнародну космічну станцію.



Джерело: NASA



Деталі: Космічний корабель "Союз МС-16" доставив на МКС двох російських космонавтів, Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також астронавт NASA Кріс Кессіді.



Запуск пройшов на космодромі Байконур (Казахстан) 9 квітня в 11:05 за київським часом. На борт МКС космонавти ступили 9 квітня о 19:28 за київським часом.



У NASA зазначають, що їх астронавти завжди перед запуском знаходяться на карантині протягом двох тижнів. У NASA також повідомили, що російські космонавти також проходять карантин.



На МКС вже перебували космонавт Олег Скрипочка і астронавти Джесіці Меїр та Ендрю Моргану. Олег Скрипочка і Джесіці Меїр повернуться на Землю 17 квітня.