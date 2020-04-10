Тисячу гривень пенсіонерам нарахують після змін в бюджеті — міністр

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 10/04/2020 «Зроблено у Львові»: місто закликає мешканців підтримувати місцевих виробників...>> У Львові триває серія вебінарів для підприємців «Бізнес в умовах СOVID-19»...>> «Нам допомагає багато мереж та компаній, але цього може бути не достатньо», — мер Львова про допомогу потребуючим в час карантину...>> «Завод має бути екологічно безпечним — це головний критерій при виборі підрядника», — А. Садовий...>> У Львові на коронавірус обстежили 164 пацієнти з пневмонією: вірус підтвердили у 3 осіб...>> У Львові за два тижні експрес-тестами на коронавірус протестували 3804 осіб...>> У Львові вагітних жінок з ГРЗ або підозрою на коронавірус прийматиме пологовий будинок на вул. Мечникова...>> Мерія нагадує: пасажири несуть відповідальність за наявність документу, що засвідчує право на проїзд...>> «Я допомагаю місту»: до прибирання міста вже долучилось 20 волонтерів...>> За цей тиждень складено 75 протоколів за порушення умов карантину...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці...
08-04-2020, 09:27  >>> 
У Львові судитимуть пожежника, якого підозрюють у побитті...
07-04-2020, 14:28  >>> 
Депутату з Львівщини загрожують виправні роботи за ймовірно спричинені легкі травми...
07-04-2020, 14:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID-19 набирає обертів: За добу в Україні 311 нових випадків і 12 смертей...
10-04-2020, 09:55  >>> 
У Німеччині четвертий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом...
10-04-2020, 09:37  >>> 
Трюдо: перша хвиля пандемії коронавірусу може завершитися влітку...
10-04-2020, 09:15  >>> 

Тисячу гривень пенсіонерам нарахують після змін в бюджеті — міністр

Суспільство | 10-04-2020, 09:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    
Анонсована одноразова допомога у розмірі тисячі гривень пенсіонерам надійде відразу після того, як уряд прийме зміни в державний бюджет.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в етері ток-шоу "Право на владу", повідомляє ZN.ua

Пряма мова: "Ви знаєте, що першого квітня уряд прийняв рішення про підвищення рівня забезпечення пенсіонерів. Перше відбулося 7 квітня. Всі пенсіонери у віці від 80 років і старше отримали 500 грн. Ми про це відзвітували Кабміну. Ми контролюємо кожну виплату. Ми знаємо, що пенсіонери, які отримують кошти на свої банківські рахунки, вже отримали виплати. Ті, яким ще доносять гроші листоноші, то все в процесі.

Про тисячу гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже прийнятий урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання уряду і депутати приймуть зміни в державний бюджет. Це для нас буде підстава виплати і буде джерело фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки".

Нагадаємо:

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень, йдеться у коментарі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Киівської школи економіки.
   Новини по темі: Суспільство
Понад 360,3 мільйона гривень рентної плати надійшло до бюджетів у січні-березні 2020 року від платників податків Львівщини...
10-04-2020, 15:20  >>> 
МАЙЖЕ 2 ТИСЯЧІ СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО УГОРЩИНИ ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ...
10-04-2020, 14:06  >>> 
У першому кварталі 2020 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни на третину більше податку на прибуток підприємств...
10-04-2020, 12:13  >>> 
Подарунки і спадщина від рідних — не оподатковуються...
10-04-2020, 10:57  >>> 
У Києві очікуються заморозки...
10-04-2020, 10:53  >>> 
В Ірландії карантин триватиме ще кілька тижнів - міністр...
10-04-2020, 09:44  >>> 
У Чорнобильській зоні досі гасять осередки пожеж...
10-04-2020, 09:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: спалах у Лаврі, "відновлення" коронавірусу...
10-04-2020, 09:34  >>> 
Головні новини середи і ночі: карантин до травня, справи проти Порошенка...
09-04-2020, 09:21  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: відстеження самоізоляції, правки Коломойського...
08-04-2020, 09:28  >>> 
   ПолітикаПолітика
ДБР на світанку приїхало з обшуком до Тетяни Чорновол...
10-04-2020, 10:56  >>> 
Міністри фінансів ЄС узгодили план підтримки економіки на 540 млрд євро...
10-04-2020, 09:35  >>> 
Прем'єра Британії перевели з реанімації...
10-04-2020, 09:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтова криза: країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти, але не всі...
10-04-2020, 10:52  >>> 
"Нафтогаз" готує нові позови до "Газпрому" на 17 мільярдів доларів...
08-04-2020, 14:06  >>> 
Сприятливий період для гривні триває - НБУ...
08-04-2020, 09:20  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Понад 360,3 мільйона гривень рентної плати надійшло до бюджетів у січні-березні 2020 року від платників податків Львівщини...
10-04-2020, 15:20  >>> 
МАЙЖЕ 2 ТИСЯЧІ СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО УГОРЩИНИ ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ...
10-04-2020, 14:06  >>> 
У першому кварталі 2020 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни на третину більше податку на прибуток підприємств...
10-04-2020, 12:13  >>> 
   ВладаВлада
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом...
09-04-2020, 09:19  >>> 
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона...
06-04-2020, 08:56  >>> 
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
   КультураКультура
Під час карантину театральні вистави можна переглянути онлайн...
07-04-2020, 14:43  >>> 
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:54 «Зроблено у Львові»: місто закликає мешканців підтримувати місцевих виробників
18:51 У Львові триває серія вебінарів для підприємців «Бізнес в умовах СOVID-19»
18:48 «Нам допомагає багато мереж та компаній, але цього може бути не достатньо», — мер Львова про допомогу потребуючим в час карантину
18:46 «Завод має бути екологічно безпечним — це головний критерій при виборі підрядника», — А. Садовий
18:45 У Львові на коронавірус обстежили 164 пацієнти з пневмонією: вірус підтвердили у 3 осіб
18:44 У Львові за два тижні експрес-тестами на коронавірус протестували 3804 осіб
18:43 У Львові вагітних жінок з ГРЗ або підозрою на коронавірус прийматиме пологовий будинок на вул. Мечникова
18:42 Мерія нагадує: пасажири несуть відповідальність за наявність документу, що засвідчує право на проїзд
18:40 «Я допомагаю місту»: до прибирання міста вже долучилось 20 волонтерів
18:39 За цей тиждень складено 75 протоколів за порушення умов карантину

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования