У Чорнобильській зоні досі гасять осередки пожеж Суспільство | 10-04-2020, 09:42 0 95 У зоні відчуження та безумовного відселення на Київщині продовжують гасити окремі осередки горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "Станом на 7 ранку 10 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.



Спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками".



Деталі: До гасіння пожеж залучено 379 чоловік та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 чоловік особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).



Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми. У зоні відчуження рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися.



Передісторія: Пожежа у Чорнобильський зоні виникла ще в суботу, 4 квітня.