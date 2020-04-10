В Ірландії карантин триватиме ще кілька тижнів - міністр Суспільство | 10-04-2020, 09:44 0 99 Міністр охорони здоров'я Ірландії Саймон Харріс очікує, що значні обмеження для уповільнення поширення коронавірусу будуть діяти в країні ще кілька тижнів.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.



Саймон сказав, що нинішні обмеження точно не будуть скасовані в ці вихідні. "Просто щоб бути відвертим і чесним з людьми, існуючі обмеження не будуть зняті завтра, ми повинні будемо дотримуватися їх", - сказав він.



"Дуже ймовірно, що завтра Національна група з надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров'я порекомендує нам продовжувати діяти з дуже суворими обмеженнями ... Я очікую, що це буде період в тижні", - додав міністр.



За словами Харріса, вірус, ймовірно, буде поширюватися ще довгий час, а мета уряду полягає в тому, щоб дістатися до стадії, коли люди знову можуть бачити один одного, тому що ситуація була взята під контроль.



Він закликав усіх, хто збирається в ці вихідні поїхати в будинки відпочинку, залишитися вдома. "Якщо ми помилимося в ці вихідні, ми в підсумку відкотимося назад", - сказав він.



З початку епідемії в Ірландії зафіксовано 6074 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 235 осіб.