Подарунки і спадщина від рідних — не оподатковуються Суспільство | 10-04-2020, 10:57 0 78



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що згідно з нормами Податкового кодексу України (далі — ПКУ) об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими ПКУ для оподаткування спадщини.



Оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця (дарувальника і обдарованого), а також від резидентського статусу цих осіб.



Об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) (пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ).



Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 % (пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ).



Враховуючи викладене, фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів

споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості будь-якої спадщини (подарунка).



Об’єкти спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %.



Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи громадян.



Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставкою 5 % та 18 %, зобов’язані подати до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними, податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору (ставка 1,5 %).