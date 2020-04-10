У першому кварталі 2020 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни на третину більше податку на прибуток підприємств Суспільство | 10-04-2020, 12:13 0 72









Протягом січня-березня 2020 року до Державного бюджету України надійшло 1035,9 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 255,7 млн. грн., або на 32,8 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року (780,2 млн. грн.) та на 522,1 млн. грн., або на 101,6 відс. більше проти того самого періоду 2018 року (513,8 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У березні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету України 786,5 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 210,3 млн. грн., або на 36,5 відс. більше порівнюючи з березнем 2019 року (576,2 млн. грн.) та на 413,6 млн. грн., або на 110,9 відс. більше проти березня 2018 року (372,9 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,Львівбудмакс-інвест”, ТзОВ ,,Бориславська сонячна станція”, ТзОВ ВТП ,,Бодекс”, ТОВ ,,НР Солар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.