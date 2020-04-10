МАЙЖЕ 2 ТИСЯЧІ СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО УГОРЩИНИ ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ Суспільство | 10-04-2020, 14:06 0 69



Спробі незаконного переправлення через кордон тютюнових виробів запобігли сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону в ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу.

Перевіряючи інформацію про ймовірну протиправну діяльність, прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Вилок» спільно з офіцером оперативно-розшукового відділу виявили за 30 метрів до кордону 4 пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Особи, які планували перемістити контрабандний тютюн до сусідньої Угорщини, зрозумівши, що їх викрито, вдались до втечі, незважаючи на попереджувальні постріли військовослужбовців.

У покинутих контрабандистами пакунках знаходилось 1890 пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок України.

Тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Крім того, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до Головного управління ДФС та Нацполіції в Закарпатській області.

Тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



