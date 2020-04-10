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Понад 360,3 мільйона гривень рентної плати надійшло до бюджетів у січні-березні 2020 року від платників податків Львівщини

Суспільство | 10-04-2020, 15:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    


В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-березня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 360,3 млн. грн. рентної плати, що на 112,1 млн. грн., або на 23,7 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (472,4 млн. гривень).

Так, до Державного бюджету України протягом січня-березня 2020 року надійшло 320,8 млн. грн. рентної плати, що на 108,6 млн. грн., або на 25,3 відс. менше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (у січні-березні 2019 року – 429,4 млн. гривень).

Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 95,6 відс., складає рентна плата за користування надрами. У січні-березні 2020 року її надійшло до державного бюджету 306,6 млн. грн., що на 110,7 млн. грн., або на 26,5 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у січні-березні 2019 року – 417,3 млн. гривень).

До місцевих бюджетів протягом січня-березня 2020 року надійшло 39,5 млн. грн. рентної плати, що на 3,5 млн. грн., або на
8,9 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-березні 2019 року – 43,0 млн. гривень).

Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-березні 2020 року складає 64,7 відс. (25,5 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 29,3 відс. (11,6 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 6,0 відс. (2,4 млн. гривень).

Протягом березня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 86,1 млн. грн. рентної плати, що на 64,0 млн. грн., або на 42,6 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (150,1 млн. гривень).
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