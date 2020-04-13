У першому кварталі 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків на Львівщині надійшло близько 31 мільйона гривень екологічного податку Суспільство | 13-04-2020, 10:40 0 79

Протягом березня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 0,14 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 0,01 млн. грн.), що на 0,03 млн. грн., або на 17,6 відс. менше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (у березні 2019 року – 0,17 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини у березні 2020 року платники податків сплатили 0,16 млн. грн. екологічного податку, що на 0,04 млн. грн., або на 33,3 відс. більше проти того ж періоду 2019 року (у березні 2019 року – 0,12 млн. гривень).



Протягом січня-березня 2020 року надійшло від платників податків до загального фонду Державного бюджету України 18,8 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю - 8,4 млн. грн.), що на 1,9 млн. грн., або на 11,2 відс. більше проти аналогічного періоду 2019 року (у січні-березні 2019 року – 16,9 млн. гривень).



До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини сплачено 12,8 млн. грн. екологічного податку, що на 7,1 млн. грн., або на 35,7 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-березні 2019 року – 19,9 млн. гривень).