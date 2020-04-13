Податок на прибуток: зменшення податкових різниць для закладів охорони здоров’я Суспільство | 13-04-2020, 10:47 0 84

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-2019)", якими підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено пунктом 512, відповідно до якого тимчасово змінюються різниці з податку на прибуток для медичних закладів та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я.

Так для закладів охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що є платниками податку на прибуток, фінансовий результат до оподаткування тимчасово (за податкові (звітні) періоди 2020 року) зменшується на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання ними коштів або товарів: лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо), засобів особистої гігієни, продуктів харчування або товарів, за переліком визначеним Кабінетом Міністрів України; добровільно переданих юридичними та/або фізичними особами протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Разом з цим, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання зазначеними суб’єктами вищезазначених товарів або коштів у будь-яких податкових (звітних) періодах 2020 року та наступних років (у випадку наявності залишків станом на 31.12.2020 року і їх подальшого використання у таких наступних періодах).

Важливо!

Зверніть увагу, що зазначені вище платники податків для цілей оподаткування мають вести окремий облік їх надходження і використання у 2020 році, а також за наявності залишків, використання їх у наступних роках.



