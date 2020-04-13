Особливості цьогорічної кампанії декларування – 2020

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 13/04/2020 До уваги львів’ян: синоптики застерігають про зміну погоди на 14 — 15 квітня...>> У Львові за два тижні експрес-тестами на коронавірус протестували понад 4 тисячі осіб...>> Працівники двох медичних закладів, що борються з коронавірусом, отримають захисні костюми від ЛОДА...>> До 30 квітня можна стати учасником конкурсу «Сонячний колектор - своїми руками!»...>> На виплату пенсій за квітень скерували понад 53% місячної потреби...>> Посівна-2020: аграрії Львівщини вже посіяли понад 80 тис га ярих культур...>> Штрафи за підпали полів зростуть, а відповідальність стане кримінальною, - Парламент підтримав проєкт Закону...>> Максим Козицький подякував мешканцям області за свідому позицію у час карантину...>> Мерія забезпечує продуктами найбільш потребуючих людей на період карантину: перелік категорій...>> У мерії провели спільну онлайн-нараду міста й області з львівськими підприємцями щодо протидії коронавірусу...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці...
08-04-2020, 09:27  >>> 
У Львові судитимуть пожежника, якого підозрюють у побитті...
07-04-2020, 14:28  >>> 
Депутату з Львівщини загрожують виправні роботи за ймовірно спричинені легкі травми...
07-04-2020, 14:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На сайті штабу протидії COVID-19 запрацював розділ для медиків...
13-04-2020, 15:18  >>> 
В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ двох компаній – ОП...
13-04-2020, 14:11  >>> 
Коронавірус: у США, Великій Британії та Іспанії найбільше летальних випадків за добу...
13-04-2020, 08:22  >>> 

Особливості цьогорічної кампанії декларування – 2020

Суспільство | 13-04-2020, 11:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 168 168    



Головне управління ДПС у Львівській області рекомендує платникам податків подавати декларацію про майновий стан і доходи через Електронний кабінет платника за допомогою електронного ключа. Це той необхідний і правильний вихід, який дозволить дотриматись рекомендацій щодо режиму карантину, пов’язаного з упередженням поширення коронавірусу COVID-19, який максимально забезпечить комфорт і швидкість у виконанні платником свого конституційного обов’язку.

Також нагадуємо, про декларування коштів, отриманих з-за кордону. Так, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Сума іноземного доходу перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент отримання таких доходів.

Також звертаємо увагу, що вчителі та викладачі, які у минулому році надавали репетиторські послуги, але не були зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності, зобов’язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до органів ДПС декларації про майновий стан і доходи.

До репетиторських послуг належить підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, дипломних робіт тощо.

Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 1 липня 2020 року. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.
   Новини по темі: Суспільство
До 30 квітня можна стати учасником конкурсу «Сонячний колектор - своїми руками!»...
13-04-2020, 18:33  >>> 
На виплату пенсій за квітень скерували понад 53% місячної потреби...
13-04-2020, 18:27  >>> 
Посівна-2020: аграрії Львівщини вже посіяли понад 80 тис га ярих культур...
13-04-2020, 18:24  >>> 
Трьох священників покарали штрафами за натовп вірян у храмах на Вербну неділю...
13-04-2020, 12:57  >>> 
З початку 2020 року на Львівщині платникам податків відшкодували 686,2 мільйона гривень ПДВ грошовими коштами...
13-04-2020, 12:56  >>> 
ПДВ: податкова накладна без факту здійснення господарських операцій, як відкоригувати...
13-04-2020, 11:29  >>> 
Податок на прибуток: відмінені 4 відсоткові обмеження при наданні меддопомоги хворим на коронавірус...
13-04-2020, 11:28  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: богослужіння попри карантин, збільшення випадків COVID-19...
13-04-2020, 10:48  >>> 
Головні новини четверга і ночі: спалах у Лаврі, "відновлення" коронавірусу...
10-04-2020, 09:34  >>> 
Головні новини середи і ночі: карантин до травня, справи проти Порошенка...
09-04-2020, 09:21  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутатам пропонують відмовитись від 38 статей видатків бюджету...
13-04-2020, 14:10  >>> 
Кличко випереджає усіх конкурентів у перегонах за крісло столичного мера...
13-04-2020, 12:55  >>> 
Ердоган відхилив відставку міністра МВС після запровадження комендантської години...
13-04-2020, 08:17  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтова криза: країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти, але не всі...
10-04-2020, 10:52  >>> 
"Нафтогаз" готує нові позови до "Газпрому" на 17 мільярдів доларів...
08-04-2020, 14:06  >>> 
Сприятливий період для гривні триває - НБУ...
08-04-2020, 09:20  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До 30 квітня можна стати учасником конкурсу «Сонячний колектор - своїми руками!»...
13-04-2020, 18:33  >>> 
На виплату пенсій за квітень скерували понад 53% місячної потреби...
13-04-2020, 18:27  >>> 
Посівна-2020: аграрії Львівщини вже посіяли понад 80 тис га ярих культур...
13-04-2020, 18:24  >>> 
   ВладаВлада
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом...
09-04-2020, 09:19  >>> 
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона...
06-04-2020, 08:56  >>> 
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
   КультураКультура
Під час карантину театральні вистави можна переглянути онлайн...
07-04-2020, 14:43  >>> 
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:59 До уваги львів’ян: синоптики застерігають про зміну погоди на 14 — 15 квітня
19:58 У Львові за два тижні експрес-тестами на коронавірус протестували понад 4 тисячі осіб
19:51 Працівники двох медичних закладів, що борються з коронавірусом, отримають захисні костюми від ЛОДА
18:33 До 30 квітня можна стати учасником конкурсу «Сонячний колектор - своїми руками!»
18:27 На виплату пенсій за квітень скерували понад 53% місячної потреби
18:24 Посівна-2020: аграрії Львівщини вже посіяли понад 80 тис га ярих культур
18:23 Штрафи за підпали полів зростуть, а відповідальність стане кримінальною, - Парламент підтримав проєкт Закону
18:22 Максим Козицький подякував мешканцям області за свідому позицію у час карантину
18:22 Мерія забезпечує продуктами найбільш потребуючих людей на період карантину: перелік категорій
18:20 У мерії провели спільну онлайн-нараду міста й області з львівськими підприємцями щодо протидії коронавірусу

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования