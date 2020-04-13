Особливості цьогорічної кампанії декларування – 2020 Суспільство | 13-04-2020, 11:27 0 168





Головне управління ДПС у Львівській області рекомендує платникам податків подавати декларацію про майновий стан і доходи через Електронний кабінет платника за допомогою електронного ключа. Це той необхідний і правильний вихід, який дозволить дотриматись рекомендацій щодо режиму карантину, пов’язаного з упередженням поширення коронавірусу COVID-19, який максимально забезпечить комфорт і швидкість у виконанні платником свого конституційного обов’язку.



Також нагадуємо, про декларування коштів, отриманих з-за кордону. Так, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Сума іноземного доходу перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент отримання таких доходів.



Також звертаємо увагу, що вчителі та викладачі, які у минулому році надавали репетиторські послуги, але не були зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності, зобов’язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до органів ДПС декларації про майновий стан і доходи.



До репетиторських послуг належить підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, дипломних робіт тощо.



Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 1 липня 2020 року. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.