Податок на прибуток: відмінені 4 відсоткові обмеження при наданні меддопомоги хворим на коронавірус Суспільство | 13-04-2020, 11:28 0 139

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-2019)", пункт 140.5.9 статті 140 Податкового кодексу України доповнено новими нормами, згідно із якими платники податку на прибуток не застосовують податкові різниці, які обмежують віднесення до складу витрат понад 4 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за умови добровільного перерахування (надання) медичної допомоги хворим на коронавірус.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 140.5.9 статті 140 цього Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Ці коригування, не застосовуються щодо сум коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо), засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) громадськім об'єднанням та/або благодійним організаціям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я та/або іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я та/або закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Важливо!

Зверніть увагу, що враховувати повну суму витрат з безоплатної передачі (суми коштів, вартості обладнання, зазначених матеріалів) платники податку на прибуток підприємств зможуть, виключно щодо операцій із надання такої допомоги переліченим суб’єктам та за умови, що ці операції здійснюються починаючи з 2 квітня 2020 року і до закінчення запровадженого карантину. Тому радимо вести окремий облік (до карантинні – з 01.01.2020 по 01.04.2020 (включно), карантинні – з 02.04.2020 до закінчення карантину та післякарантинні) таких операцій для визначення об’єкта оподаткування за відповідні податкові (звітні) періоди 2020 року.



