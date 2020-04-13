З початку 2020 року на Львівщині платникам податків відшкодували 686,2 мільйона гривень ПДВ грошовими коштами Суспільство | 13-04-2020, 12:56 0 70



Протягом першого кварталу 2020 року заявлено до відшкодування на розрахункові рахунки платників 674,1 млн. грн. Середньомісячні заявки склали 224,7 млн. грн. (середньомісячні заявки минулого року 256,8 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У 2020 році відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – 686,2 млн. гривень.



Невідшкодовано 471,5 млн. грн. податку на додану вартість (далі ‒ ПДВ), з яких: 246,5 млн. грн. відповідно до нових заявок, поданих у березні 2020 року з врахуванням уточнюючих розрахунків (перебувають в стадії камеральних перевірок); щодо 48,0 млн. грн. проводяться позапланові перевірки в межах законодавчо встановленого терміну та узгоджуються матеріали перевірок; 160,9 млн. грн. – в пасивному залишку (судове та апеляційне оскарження) та 16,1 млн. грн. – включено в Тимчасовий реєстр та очікують законодавчого врегулювання (суми ПДВ, задекларовані до 01.02.16 р.).



У березні 2020 року відшкодовано ПДВ в сумі 254,8 млн. гривень.