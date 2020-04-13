Посівна-2020: аграрії Львівщини вже посіяли понад 80 тис га ярих культур Суспільство | 13-04-2020, 18:24 0 58

На Львівщині тривають весняно-польові роботи. Зокрема, станом на 13 квітня у всіх категоріях господарств посіяно ярих культур на площі 81,5 тис га (20,6 %) з них: пшениці – 15,7 тис га (56,4 % до прогнозу), ячменю – 11,5 тис га (51,7%), вівса – 8,6 тис га (65,6 %), гороху – 0,27 тис га (12,6%).



«Цьогоріч проведення весняно-польових робіт залежить від різких коливань денної і нічної температур, а агрометеорологічні умови посіву для різних культур збігаються у часі. Тому, аграрії області паралельно проводять посів як ранніх культур так і більш пізніх, враховуючи стан грунту та умови конкретного поля»,- інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

І населення, і сільгоспвиробники розпочали садіння картоплі та посів овочевих культур. Так, картоплі посаджено на площі 19,2 тис га (20,4 % до прогнозу), овочевих культур посіяно на площі 4,6 тис га (12,9 % до прогнозу).

Разом з цим, сільгосппідприємства засівають площі ярими технічними культурами, які у структурі становлять 1/4 усіх посівних площ. Зокрема, цукрового буряка посіяно на площі 9,4 тис га (73,6% до прогнозу), соняшника - 6,9 тис га (33,2%).

