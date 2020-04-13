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На виплату пенсій за квітень скерували понад 53% місячної потреби
|Суспільство | 13-04-2020, 18:27
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Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області продовжується фінансування виплати пенсій за квітень 2020 року.
Станом на 13 квітня 2020 року, на фінансування пенсійних виплат спрямовано 1076,3 млн гривень, що становить 53,3%, місячної потреби.
Виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюється за встановленим графіком.
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