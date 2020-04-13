На виплату пенсій за квітень скерували понад 53% місячної потреби Суспільство | 13-04-2020, 18:27 0 118



Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області продовжується фінансування виплати пенсій за квітень 2020 року.



Станом на 13 квітня 2020 року, на фінансування пенсійних виплат спрямовано 1076,3 млн гривень, що становить 53,3%, місячної потреби.

Виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюється за встановленим графіком.

