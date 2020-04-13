До 30 квітня можна стати учасником конкурсу «Сонячний колектор - своїми руками!» Суспільство | 13-04-2020, 18:33 0 86



Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації нагадує щодо можливості участі у онлайн конкурсі «Сонячний колектор - своїми руками!».



Умови конкурсу:

- Виготовити працездатну модель сонячного колектора для приготування гарячої води з використанням порад посібника або за власним проектом;

- Подати детальний фото та відеозвіт процесу виготовлення і коротку інформацію про себе в довільній формі до на електронну пошту vdelviv@ukr.net (з використанням хмарних сервісів на зразок drive.google.com для завантаження фото та відеозвіту).

Термін подання робіт на конкурс – до 12:00 год 30 квітня 2020 року.

Всі проекти будуть оприлюднені на сторінці facebook департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження та сторінці facebook Cонячна Львівщина.

Конкурсна комісія у складі працівників управління енергозбереження, науковців та представників громадськості обере кращий проект 4 травня. Переможець отримає цінний подарунок, який дозволить реалізовувати подальші проекти з використання сонячної енергії.

За додатковою інформацією можна звертатись на електронну скриньку: vdelviv@ukr.net.

Оскільки призовий фонд формується без залучення бюджетних коштів, також департамент просить зголошуватись представників підприємств та фірм, які працюють в сфері відновлювальної енергетики і готові долучитись до формування призового фонду на спонсорсько-меценатських умовах.



