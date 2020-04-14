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Ринкам знову заборонять працювати у карантин
|Суспільство | 14-04-2020, 09:49
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|Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.
Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Із завтрашнього дня моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватись ринку, буде визнана такою, що втратила чинність".
Деталі: За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.
Проте було виявлено ряд порушень та зловживань, які примусили Ляшка скасувати постанову.
"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – стверджує санітарний лікар.
Що передувало: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.
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