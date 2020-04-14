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На Донбасі російські найманці 7 разів порушили "тишу" – ООС
|Суспільство | 14-04-2020, 09:56
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|13 квітня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Бойовики вели вогонь біля Широкиного, Псків, Павлополя, Красногорівки, Тарамчука.
Також російські найманці здійснювали обстріли біля Кримського та Опитного.
"За попередніми даними розвідки, 13 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців", – йдеться у звіті.
З початку поточної доби ворог дві відкривав вогонь.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
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